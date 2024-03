Lindsay Lohan bestätigt "Freaky Friday 2" mit Jamie Lee!

Lindsay Lohan (37) ist richtig "begeistert" über den zweiten Teil von "Freaky Friday" – und dieser ist bereits "in Arbeit"! Das verrät sie nun in einem Interview gegenüber People. Zu diesem Zeitpunkt kann die Schauspielerin jedoch noch nicht viele Details ausplaudern oder verraten, wann die Dreharbeiten der Fortsetzung beginnen werden. Ob es bereits ein fertiges Drehbuch gibt, steht aktuell in den Sternen. Die Fans müssen sich momentan also etwas gedulden, aber eines ist ganz sicher: "Freaky Friday 2" wird kommen – und das mit dem bekannten Mutter-Tochter-Duo!

Ein Detail enthüllt Lindsay dann aber doch: Sie ist unglaublich glücklich, mit ihrer Filmmutter Jamie Lee Curtis (65) nach über 20 Jahren wieder vor der Kamera zu stehen! Mit ihrem Co-Star ist die 37-Jährige bis zum heutigen Tag in regem Kontakt. Lindsay plaudert aus: "Weil wir im Allgemeinen fast jeden zweiten Tag miteinander reden, denke ich, dass wir viel Spaß dabei haben werden!" Sie freut sich besonders darauf zu sehen, wohin die Reise geht und merkt an, dass sie "einfach aufgeregt [sei], wieder mit Jamie zu arbeiten und zu sehen, wie weit [sie] es bringen können."

Obwohl es bereits über zwei Jahrzehnte her ist, dass die beiden Schauspielerinnen gemeinsam für die Komödie vor der Kamera standen, verbindet sie seither eine langjährige Freundschaft. Das bewies die Filmmama bereits mehrfach in der Vergangenheit: Die 65-Jährige gratulierte ihrer Kollegin auf herzige Art anlässlich der Geburt ihres ersten Babys. "Meine Filmtochter hat mich gerade zu einer Filmoma gemacht. Herzlichen Glückwunsch Lindsay und Bader zur Geburt von Luai!", gratulierte Jamie liebevoll auf Instagram und teilte einen Schnappschuss der beiden.

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan im November 2023

Instagram / jamieleecurtis Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis

