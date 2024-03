Nach Söhnchen Luai: Lindsay Lohan will weiteren Nachwuchs!

Lindsay Lohan (37) wünscht sich weiteren Nachwuchs! Vergangenes Jahr wurde die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter: Zusammen mit ihrem Ehemann Bader Shammas durfte sie sich über die Geburt von Söhnchen Luai freuen. Bei ihrem Auftritt in der The Drew Barrymore Show macht der Rotschopf nun klar, dass die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist: "Ich hatte das Glück, ein Geschwisterchen zu haben. Also möchte ich, dass Luai das auch hat." Lindsay macht klar, dass sie definitiv weiteren Nachwuchs plant: "Wenn man ein Baby hat, denkt man: 'Oh, ich will noch eins.'"

Ein Insider verriet im Gespräch mit Us Weekly weitere Details. "Lindsay möchte insgesamt vier Kinder", plauderte der Informant aus und ergänzte: "Sie werden in den nächsten ein bis zwei Jahren ein weiteres Baby bekommen." Obwohl die "Freaky Friday"-Darstellerin beruflich sehr eingespannt ist, sei es nur eine Frage der Zeit, bis das Paar weiteren Nachwuchs erwarten wird.

Hinter Lindsay liegen viele turbulente Jahre – immer wieder sorgte sie mit ihren zahlreichen Drogeneskapaden für Negativschlagzeilen. Doch mittlerweile blüht die US-Amerikanerin voll und ganz in ihrem Familienleben auf. Nichtsdestotrotz möchte sie ihre Lebenserfahrung an ihren Sohn weitergeben. "Ich bin wirklich dankbar, weil ich so viel Weisheit aus den Dingen, die ich durchgemacht habe, gewonnen habe. Ich kann es kaum erwarten, diese jeden Tag mit den Menschen zu teilen, die ich liebe. Und mit meinem Sohn, wenn er älter wird", erzählte sie gegenüber Page Six.

Getty Images Lindsay Lohan und Bader Shammas, März 2024

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Schauspielerin

