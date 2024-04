Etwa sexuelle Belästigung? Gérard Depardieu wurde verhaftet

Er muss sich erklären. Die Negativschlagzeilen um Gérard Depardieu (75) wollen einfach nicht abreißen. Immer wieder stehen schwere Vorwürfe gegen den Schauspieler im Raum. So auch jetzt: Wie Daily Mail berichtet, wurde der gebürtige Franzose am Montagmorgen in Gewahrsam genommen. "Herr Depardieu wurde heute auf eine Pariser Polizeiwache vorgeladen und befindet sich derzeit in Haft", bestätigt eine Ermittlungsquelle gegenüber dem Nachrichtenportal.

Der Grund für seine Verhaftung: Gérard soll angeblich 2014 und 2021 zwei Produktionsmitarbeiterinnen an Drehorten von Filmen sexuell belästigt haben. Aktuell wird der "Daddy Cool"-Darsteller zu den angeblichen Vorfällen befragt – allerdings weist der 75-Jährige bislang vehement alle Vorwürfe von sich.

Seit den 1970er-Jahren zählt Gérard zu den bedeutendsten Charakterdarstellern des französischen Films. In den vergangenen Jahren stand er jedoch vor allem wegen Negativschlagzeilen im Fokus der Öffentlichkeit: Immer wieder wurden Vorwürfe der sexuellen Belästigung, des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung gegen ihn laut. Mehr als 13 Frauen haben sich in der Vergangenheit bereits zu Wort gemeldet. In keinem der Verfahren wurde er bislang verurteilt.

Gérard Depardieu, Februar 2018

Gérard Depardieu im Mai 2016

