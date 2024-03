Nach Sohn Luai: Will Lindsay Lohan direkt das nächste Baby?

Lindsay Lohan (37) und ihr Ehemann Bader Shammas sehnen sich wohl nach weiterem Familienzuwachs! Nur einige Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes Luai im Juli 2023, plant das Paar angeblich bereits das nächste Baby. "Lindsay möchte insgesamt vier Kinder", verrät jetzt ein Insider gegenüber Us Weekly. Obwohl die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin beruflich sehr eingespannt ist, sei es nur eine Frage der Zeit, bis das Paar sein zweites Kind erwartet. Und allzu lange wollen die beiden damit offenbar nicht warten. Der Informant verdeutlicht nämlich: "Sie werden in den nächsten ein bis zwei Jahren ein weiteres Baby bekommen."

Lindsay scheint in ihrer Rolle als Mutter total aufzublühen, wie ein weiterer Promi-Experte betont. Sie würde diese Erfahrung für "nichts in der Welt" eintauschen. Trotz der Herausforderungen, die das Elterndasein mit sich bringt, hält das Paar zusammen – vor allem, weil sie "zusätzlich zu Mann und Frau auch so gute Freunde sind". Sie unterstützen sich gegenseitig und nehmen sich Zeit für gemeinsame Auszeiten. "Sie passen aufeinander auf und nehmen sich Zeit für gemeinsame Abende. Sie haben zwar ein Kindermädchen, aber Bader hilft viel mit", berichtet die Quelle. Derzeit begleitet er Lindsay mit ihrem Sohn Luai nach Atlanta, wo sie mit den Dreharbeiten zu "Freaky Friday 2" beginnt.

Neben ihrem Familienleben erfährt Lindsays Karriere im Moment eine beachtliche Renaissance. Nachdem sie Verträge für mehrere Netflix-Romcoms, darunter "Falling for Christmas" und "Irish Wish", unterzeichnete, strebt sie nun auch eine Rolle im Marvel-Universum an und überraschte kürzlich mit einem Cameo im "Mean Girls"-Musical. Trotz ihrer beruflichen Erfolge plant Lindsay, nach Abschluss ihrer Projekte in ihr Zuhause in Dubai zurückzukehren. Seit ihrem Umzug dorthin im Jahr 2014 hat sie Dubai als wohltuenden Ort für sich entdeckt.

Anzeige

Instagram / C1h9xK3huiR Bader Shammas und Lindsay Lohan

Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan auf der Premiere von "Mean Girls" 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de