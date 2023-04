Komplett nackt: Kourtney Kardashian zieht auf TikTok blank

Kourtney Kardashian (43) lässt die Hüllen fallen! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit scheint es genau so wie ihre berühmten Schwestern zu lieben, mit ihrem Social-Media-Auftritt für Aufsehen zu sorgen. Mal zeigt die Brünette sich wild züngelnd mit ihrem Mann Travis Barker (47), mal posiert sie sexy in aufreizenden Dessous. Nun hat die Unternehmerin noch einen drauf gesetzt: Kourtney zeigte sich total nackt!

Auf dem TikTok-Kanal von Kourtneys Lifestyle-Website Poosh tauchte nun ein Video auf, in dem die 43-Jährige in einer kurzen Sequenz komplett nackt zu sehen ist. Durch das Überschlagen ihrer Beine versteckt sie ihren Intimbereich, ihre Oberweite wird dürftig von einer Teetasse und einer Blume verdeckt. Viel bleibt da nicht der Fantasie überlassen!

Generell scheint Kourtney sich in ihrem Körper pudelwohl zu fühlen und zeigt das auch. Erst vor wenigen Tagen teilte sie eine heiße Fotostrecke auf Instagram, auf der sie sich in knappen Latex-Dessous und langen Lederstiefeln in Szene setzt.

Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Kourtney Kardashian im März 2023

Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

