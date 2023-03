Tiefe Einblicke: Kourtney Kardashian posiert in Minikleid!

Sie zeigt, was sie hat! Kourtney Kardashian (43) ist es gewohnt, sich vor der Kamera gekonnt in Szene zu setzen. Vor einigen Jahren startete die Beauty an der Seite ihrer Schwestern und ihrer Mutter Kris Jenner (67) als Reality-TV-Star durch. Heute ist sie eine erfolgreiche Influencerin und Unternehmerin und nutzt ihre Social-Media-Reichweite, um ihre Produkte zu vermarkten. So auch jetzt: Kourtney posiert zu Vermarktungszwecken für ihre Marke "lemme" freizügig!

Via Instagram teilt die 43-Jährige mehrere Schnappschüsse, auf denen sie sich in sexy Posen zeigt. Sie trägt ein helles Spitzenkleid und einen grünen Mantel über den Schultern. Ihre kurzen blonden Haare befestigte sie mit einer Haarspange. Ihre "lemme"-Fashion setzt sie auf allen Fotos gekonnt in Szene – auf einem der Bilder steht jedoch wohl nicht das Produkt im Fokus, sondern Kourtneys Oberweite. Diese präsentiert die Influencerin anscheinend bewusst, als sie sich auf einem der Schnappschüsse bückt.

Ihre Fans scheinen jedoch viel mehr von Kourtneys Haaren angetan zu sein: "Das blonde Haar steht ihr einfach so gut und sie sieht so viel jünger aus." Vor Kurzem tendierten die Social-Media-User zum Großteil noch dazu, die neue Frisur des The Kardashians-Stars nicht zu mögen. Ein Kommentar lautete beispielsweise: "Es ist etwas lächerlich, wenn Frauen ihren Style über Nacht für einen Typen ändern" und spielte dabei auf Kourtneys Beziehung mit Travis Barker (47) an.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Social-Media-Star

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Social-Media-Star

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de