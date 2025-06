Geheimnis gelüftet: So bleibt Kourtney Kardashian in Form

Kourtney Kardashian (46) hat in einem neuen Instagram-Post ihre außergewöhnliche Figur präsentiert. In einem weißen Bikini der Marke Gooseberry Intimates, für die auch Stars wie Jennifer Lopez (55) schwärmen, zeigte der Reality-TV-Star sich ihren Followern. Wie nun durch Daily Mail bekannt wurde, soll Kourtney nach der Geburt ihre Schwangerschaftspfunde dank eines speziellen Nahrungsergänzungsmittels losgeworden sein. Die Gewichtsmanagement-Kapseln mit natürlichen Inhaltsstoffen stammen aus ihrem eigenen Unternehmen Lemme und kosten bei einem Sechs-Monats-Paket rund 336 Dollar.

Die Supplement-Kapseln, die sie angeblich täglich einnimmt, sollen das Hungergefühl unterdrücken und speziell Heißhunger auf Süßes verringern. "Es gibt keine seltsamen Inhaltsstoffe und keine Nebenwirkungen", verriet ein Insider weiter. Neben Eriomin Lemon Fruit Extract, das die GLP-1-Produktion unterstützt, enthalten die Kapseln auch Safran- und Rote-Orangen-Extrakte für ein effektiveres Gewichtsmanagement. Während Kourtney privat derzeit das Familienleben mit ihrem Mann Travis Barker (49) und dem gemeinsamen Sohn Rocky genießt, sorgt eine Kontroverse mit ihrem Ex-Partner Scott Disick (42) für Schlagzeilen. Es soll Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Erziehung ihrer drei älteren Kinder geben – auch wegen Kourtneys Einstellung zum Homeschooling.

Die Veränderungen in Kourtneys Leben drehen sich vor allem um den Familienalltag. Die vierfache Mutter hat es sich zur Aufgabe gemacht, für ihre Kinder da zu sein, und zieht sich zunehmend aus ihren beruflichen Verpflichtungen zurück. Viel mehr Zeit verbringt sie an ihrem luxuriösen Wohnsitz in Calabasas, wo sie nach Geburt und Hochzeit großzügige Umbauten vorgenommen hat. Ihr Ehemann Travis steht ihr dabei zur Seite, und die beiden unternehmen gerne Ausflüge in seiner Sammlung von Oldtimern – eine Leidenschaft, die die beiden verbindet. Kourtney genießt es, das Geschehen nach außen mit glamourösen Schnappschüssen zu teilen, bleibt dabei aber fest in ihrer Rolle als Mutter verankert, die für ihre Kinder eine harmonische Basis schaffen möchte.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit, mit ihrem Sohn Rocky

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Februar 2022

