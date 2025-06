Kourtney Kardashian weint: Penelope kommt in siebte Klasse

Kourtney Kardashian (46) zeigt sich von ihrer emotionalen Seite: Die Reality-TV-Ikone teilt auf Instagram ein Foto von sich, das ihre Tochter Penelope Disick (12) aufgenommen hat. Anlass für die Tränen war das Ende eines wichtigen Kapitels im Leben ihres Kindes – Penelope hat die sechste Klasse abgeschlossen. "Ich weine, weil mein kleines Mädchen die sechste Klasse beendet hat. Sie macht Fotos von mir", schreibt Kourtney zu dem Foto. In dem Schnappschuss trägt sie bequeme Pyjamas mit Leopardenmuster und verdeckt ihr verheultes Gesicht.

Zu ihrer Patchwork-Familie gehören neben Penelope auch ihre beiden Söhne Mason (15) und Reign (10), die aus ihrer vergangenen Beziehung mit Scott Disick (42) stammen. Seit ihrer Hochzeit mit Musiker Travis Barker (49) im Jahr 2022 ist sie zudem Stiefmutter von dessen drei Kindern – Landon (21), Alabama (19) und Atiana (26). Im November 2023 kam Kourtney und Travis gemeinsamer Sohn Rocky (1) zur Welt. Kourtney betont immer wieder, wie wichtig es ihr ist, Zeit mit ihren Kids und Familie zu verbringen – trotz Travis' und ihren vollgepackten Terminkalendern.

Für die 46-Jährige fiel ihre Rolle als Stiefmutter aber nicht von Anfang an leicht. Im Podcast ihrer Schwester Khloé Kardashian (40) gab sie offen zu: "Ich dachte immer: 'Oh, wir haben so ein gutes Fundament, das wird einfach nahtlos klappen'. Aber an manchen Tagen habe ich gedacht: 'Wow, das ist wirklich schwer, Familien zu vereinen.'" Sie mussten sich erst einpendeln, doch mittlerweile haben sich alle aneinander gewöhnt und es läuft harmonisch. "Ich liebe meine Rolle als Stiefmama, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es an mir liegt, zu disziplinieren", schwärmte Kourt mit einem Augenzwinkern.

Instagram / kourtneykardash Penelope Disick, Kourtney Kardashian und Reign Disick

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrer Familie, Dezember 2024

