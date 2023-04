Läuft noch was zwischen Hayden Panettiere und Ex Brian?

Sind Hayden Panettiere (33) und Brian Hickerson nach den ganzen Turbulenzen etwa noch zusammen? Im Jahr 2018 hatten sich die Schauspielerin und der Business-Manager kennengelernt und seitdem eine Beziehung geführt. In den vergangenen Jahren wurde der Amerikaner jedoch vielfach wegen häuslicher Gewalt, auch gegen die 33-Jährige, angeklagt. Nach mehrfachen Trennungen haben die beiden jedoch immer wieder zusammen gefunden. Doch wie sieht die Beziehung zwischen Hayden und Brian zurzeit aus?

Die New York Times wollte in einem Interview wissen, ob die "Farben der Liebe"-Darstellerin noch mit ihrem damaligen Freund zusammen ist. "Da sind Gefühle, ja", umging sie geschickt eine konkrete Antwort auf die Frage. Klingt eher nach einer undefinierten Beziehung zwischen ihnen. Jedoch hat Hayden ihren Ex in dem Interview immer wieder "Babe" genannt. Ob das ein eindeutiges Indiz für ein Comeback ist?

Sollten die beiden nicht mehr zusammen sein, scheinen sie sich dennoch weiterhin gegenseitig zu unterstützen. Anfang vergangenen Monats waren sie nämlich noch gemeinsam auf der Trauerfeier von Haydens verstorbenen Bruder zu sehen. Dabei wirkte das ehemalige Paar noch sehr vertraut.

Getty Images Hayden Panettiere im November 2022

MEGA Brian Hickerson und Hayden Panettiere, 2018

Getty Images Hayden Panettiere im Januar 2017

