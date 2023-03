Jansens Beerdigung: Hayden Panettiere kommt mit Ex Brian

Mit dieser Begleitung hat wohl niemand gerechnet! Hayden Panettiere (33) und Brian Hickerson kamen 2018 zusammen. Ihre Beziehung war allerdings von Drogen, Alkohol und vor allem Gewalt geprägt: 2019 wurde Brian wegen häuslicher Gewalt angeklagt, ein Jahr später wurde er auch aus demselben Grund verhaftet. Trotz des psychischen und physischen Schmerzes, den die Schauspielerin durch ihren Verflossenen erfahren musste, pflegt sie ein gutes Verhältnis zu ihm. Nun erschien Hayden sogar gemeinsam mit Brian zu der Beerdigung ihres Bruders Jansen Panettiere (✝28).

Vor rund zwei Wochen musste die Scream IV-Darstellerin einen schweren Verlust erleben: Ihr kleiner Bruder ist im Alter von 28 Jahren an den Folgen eines Herzfehlers verstorben. Nun fand seine Gedenkfeier in New York statt, an der seine Schwester natürlich teilnahm. Diese hatte sich jedoch Unterstützung mitgebracht– ihren Ex Brian! In einem schwarzen Anzug und einem weißen Hemd kreuzte der Vorbestrafte an Haydens Seite auf der Beerdigung auf. Die Schauspielerin selbst trug eine schwarze Bluse und Hose sowie eine bunte Bomberjacke ihres Bruders.

Doch wie kommt es dazu, dass die 31-Jährige ausgerechnet ihren gewalttätigen Ex-Freund zu der Trauerfeier mitgenommen hat? Seit Brians Bewährungsstrafe 2021 beendet worden ist, verbringen die beiden wieder viel Zeit miteinander. Laut Hollywood Life sollen die beiden aber nur miteinander befreundet sein.

Anzeige

MEGA Brian Hickerson und Hayden Panettiere im März 2023

Anzeige

MEGA Hayden Panettiere bei der Beerdigung ihres Bruders Jansen Panettiere

Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere bei der "Scream VI"-Premiere im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de