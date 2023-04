Neuheit: "Liebe macht blind"-Reunion wird live stattfinden!

Das gab's noch nie! Vor Kurzem wurden die ersten Folgen der neuen Staffel von Liebe macht blind auf Netflix veröffentlicht. Dieses Mal spielten sich zahlreiche Dramen vor der Kamera ab: Unter anderem sorgten Irina Solomonova und Micah Lussier für einen Shitstorm, da sie sich respektlos verhielten. Zack Goytowski hingegen machte in der Show gleich zwei Heiratsanträge! Schon jetzt ist klar, dass die Reunion unterhaltsam werden wird. Und die "Liebe macht blind"-Reunion wird zum ersten Mal sogar live gezeigt!

Das gab Netflix jetzt in einem neuen Trailer bekannt. "Spoiler-Warnung: Es gibt keine Spoiler. Wir haben tatsächlich keine Ahnung, was bei diesem Treffen passieren wird", verkünden die Moderatoren Nick (49) und Vanessa Lachey (42). Sie selbst wissen nicht, wie das Wiedersehen ablaufen wird und werden dieses Mal genauso überrascht werden wie die Zuschauer! Am 16. April läuft das Spektakel dann live auf dem Streamingdienst.

Bislang ist noch unklar, welche Paare in der Show tatsächlich vor den Traualtar treten werden. Am 8. April erscheinen die neuen Folgen, bis am 12. April das große Finale veröffentlicht werden wird. Ob die Paare tatsächlich auch nach der Show noch ein Paar sind, werden sie dann bei der Reunion-Show erzählen.

Netflix © 2023 Micah und Irina Solomonova bei "Liebe macht blind"

Netflix Zack Goytowski und Bliss Poureetezadi bei ihrer Verlobung

Netflix Nick Lachey und Vanessa Lachey im "Liebe macht blind"-Studio

