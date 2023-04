Nach "Liebe macht blind"-Shitstorm: Irina entschuldigt sich!

Irina Solomonova gesteht sich ihre Fehler ein. Die Eventplanerin nahm an der neuen Staffel von Liebe macht blind teil und sorgte damit für ziemlich Aufsehen. Denn am Set der Datingshow legte sie fieses Verhalten an den Tag: Sie lachte mit ihrer Freundin Micah andere Kandidatinnen aus, verhielt sich respektlos und brach dann auch noch ihrem Verlobten Zack Goytowski das Herz. Das Netz regte sich ziemlich über sie auf – jetzt entschuldigte sich Irina für ihr Verhalten bei "Liebe macht blind"!

Zunächst betont Irina in einem Statement auf Instagram, dass sie sich bereits persönlich bei den betroffenen Personen entschuldigt habe. "Zweitens wollte ich sagen, dass es mir sehr, sehr leidtut für die Zuschauer, die sich frustriert, wütend und verletzt gefühlt haben, weil ich die Leute in der Sendung schlecht behandelt habe. Es war in vielen dieser Situationen sehr unreif und naiv von mir", gibt die US-Amerikanerin ehrlich zu. Sie wolle nun versuchen, an sich zu arbeiten.

In der Show nahm Irina einen Antrag von Zack an, obwohl sie ihn vorher nicht gesehen hatte – sie betonte, es sei ihr egal, wie er aussehe, da sie sich in seinen Charakter verliebt habe. Als sie ihn dann aber sah, änderte sich das ganz schnell und Irina verlor das Interesse. Danach probierte Zack es noch mal bei der Kandidatin Bliss Poureetezadi, der er wegen Irina einen Korb gegeben hatte – und sie verlobten sich tatsächlich! Ob es zur Hochzeit kommt, wird sich in den nächsten Folgen von "Liebe macht blind" zeigen.

Netflix © 2023 Micah und Irina Solomonova bei "Liebe macht blind"

Netflix © 2023 Zach und Irina bei "Liebe macht blind"

Netflix Zack Goytowski und Bliss Poureetezadi bei ihrer Verlobung

