Nicole Kidmans Familie unterstützt sie bei den AFI Awards!

Nicole Kidman (56) wird die große Ehre zuteil, einen AFI Life Achievement Award für ihr Lebenswerk als Schauspielerin zu erhalten. Bei der prestigeträchtigen Veranstaltung steht die "Moulin Rouge"-Darstellerin aber nicht alleine auf dem roten Teppich. Ihr Mann Keith Urban (56) und ihre gemeinsamen Töchter Faith Margaret (13) und Sunday Rose (15) posieren stolz neben ihr. Die Schauspielerin trägt ein glamouröses, goldenes Kleid, während ihr Nachwuchs in Rot gekleidet ist. Der Countrysänger präsentiert sich in einem schwarzen Anzug neben seinen Mädels. Auch Nicoles Schwester Antonia Kidman und ihre Familie sind extra angereist, um die Ehrung mitzuerleben.

Nicole hat noch zwei weitere Kinder mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise (61). Connor (29) und Bella (31) sind bei der Preisverleihung allerdings nicht mit von der Partie. Stattdessen kann sich die Australierin über prominente Unterstützung freuen. Der Filmproduzent Lee Daniels (64) und ihre Schauspielkollegen Miles Teller (37), Reese Witherspoon (48), Meryl Streep (74) und Zac Efron (36) zeigen auf dem Red Carpet ihre Freude für die 56-Jährige. Die "Mamma Mia"-Darstellerin hält dabei Nicoles Hand fest in ihren und blickt stolz in die Kamera.

Mit ihrem Ehemann Keith ist die Oscar-Gewinnerin schon seit 18 Jahren verheiratet. Auf Instagram postete der "You'll Think of Me"-Interpret zum Anlass der Preisverleihung eine süße Liebeserklärung an seine Frau: "Mein Mädchen, ich bin so stolz auf dich! Weil ich sonst wie ein voreingenommener Ehemann klingen könnte, überlasse ich es der Liste der bisherigen Preisträger, für mich zu sprechen." Dazu teilte er die Namen der geehrten Hollywoodstars, unter denen sich Talente wie Alfred Hitchcock (✝80), Elizabeth Taylor (✝79) und Morgan Freeman (86) befanden.

Getty Images Miles Teller, Reese Witherspoon, Lee Daniels, Nicole Kidman, Meryl Streep und Zac Efron

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im Rahmen der Met Gala 2023

