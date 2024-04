Plant König Charles diese Geste für Trooping the Colour?

König Charles (75) soll nach seiner Krebsdiagnose ein großes Comeback planen. Der erste öffentliche Auftritt ist zwar bereits für den kommenden Dienstag geplant, jedoch könnte noch etwas Größeres in Vorbereitung sein. Bei der alljährlichen Trooping the Colour-Veranstaltung soll der Monarch planen, eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen – Charles will auf seinem Pferd Noble ganz vorne mitreiten! Queen Elizabeth gab dies im Alter von 60 Jahren auf, doch im vergangenen Jahr erschien ihr Sohn zur Überraschung der Fans hoch zu Ross. "Er muss beim Trooping the Colour nicht reiten, aber wenn es möglich ist mit der Zustimmung der königlichen Ärzte, dann will er es tun", erklärt ein Insider laut The Sun.

Charles' Pläne für die traditionelle Militärparade sollen schon jetzt für große Sorge im Königshaus sorgen. "Es werden außerordentlich viele Untersuchungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Auftritt auf dem Pferderücken seiner Gesundheit und seiner Genesung nicht abträglich ist", berichtet die Quelle. Ärzte und Berater mahnen nach wie vor zur Vorsicht. Doch der Insider ist sich sicher: Der spektakuläre Anblick würde der Nation einen enormen Auftrieb geben. Der Regent soll entschlossen sein, "an vorderster Front zu leiten."

Im Februar hatte Charles mit der Welt geteilt, dass er an Krebs erkrankt ist. Am Dienstag wird er seit einiger Zeit seine erste Verpflichtung wahrnehmen und gemeinsam mit seiner Gattin Königin Camilla (76) einem Krebsbehandlungszentrum einen Besuch abstatten. "Seine Majestät, der König, wird nach seiner jüngsten Krebsdiagnose nach einer Behandlungs- und Erholungsphase in Kürze wieder in die Öffentlichkeit treten", gab der Buckingham Palace via Instagram bekannt.

Getty Images König Charles bei der Parade Trooping the Colour in London, Juni 2023

Getty Images Königin Camilla und König Charles im März 2024

