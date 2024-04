Langsame Rückkehr: König Charles wurde erstmals gesehen!

Hier fährt der König vor! König Charles III. (75) leidet an Krebs und vor wenigen Tagen waren Gerüchte aufgekommen, dass es ihm schlechter gehen soll als angenommen. Dem soll aber doch nicht so sein. Zumindest zeigt sich der britische Regent nun mal wieder der Öffentlichkeit. Zusammen mit seiner Frau Königin Camilla (76) begab er sich Sonntagnachmittag zu einem Gottesdienst in der Crathie Church in Aberdeen. Das zeigen Fotos, die The Sun vorliegen. Es ist sein erster öffentlicher Auftritt, seitdem der Buckingham Palace ankündigte, dass er seine royalen Pflichten ab der kommenden Woche wieder aufnehmen wird.

Aus dem Statement des Königshauses ging hervor, dass Charles sich dazu entschlossen habe, sich der Öffentlichkeit künftig wieder zuzuwenden. Er soll seinem Ärzteteam für die kontinuierliche Pflege und das Fachwissen, das sie ihm gegenüber aufgebracht haben, sehr dankbar sein. Trotz der Behandlung scheint er gut drauf zu sein. Schon am Dienstag kehrt der 75-Jährige zu seiner Arbeit zurück. Ein Krebszentrum wird die erste Station von vielen, an der er sich in den kommenden Wochen zeigen wird.

Auch zur Trooping the Colour-Parade im Juni möchte sich Charles zusammen mit seiner Familie seinen Fans präsentieren – in welcher Form ist bisher noch nicht bekannt. Noch im vergangenen Jahr hatte er die Parade auf einem Pferd selbst angeführt. Inwiefern seine Gesundheit das aktuell zulässt, lässt sich noch nicht sagen.

Getty Images König Charles und seine Frau Camilla fahren Auto

Getty Images König Charles beim Trooping the Colour 2023

