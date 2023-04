Sänger Pietro Lombardi unterstützt seine Eltern finanziell!

Pietro Lombardi (30) hat offenbar ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern. Der einstige DSDS-Gewinner ist mit seinen unzähligen Hits nicht mehr aus der Musikwelt wegzudenken. Das Geld, das der Juror dabei verdient, behält er aber nicht nur für sich allein – er kümmert sich auch finanziell um seine Mutter und seinen Vater. "Sagen wir mal so, meine Eltern sind mietfrei und haben, was die Wohnsituation angeht, keine Kosten. Es sind ja meine Eltern", verriet der zweifache Papa nun in seiner Instagram-Story.

