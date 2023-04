Verliebt? Dakota Fanning macht Spaziergang mit Filmproduzent

Gibt es in Dakota Fannings (29) Leben einen neuen Mann? Zuletzt soll die Schauspielerin eigentlich Single gewesen sein. Ihre letzte öffentliche Partnerschaft hatte sie wohl 2017 mit ihrem damaligen Freund Henry Frye. Stattdessen schien sie sich auf ihre Karriere zu konzentrieren und spielte in Streifen wie "Once upon a time... in Hollywood" mit. Doch jetzt könnte sie einen neuen Mann an ihrer Seite haben: Dakota wurde sehr vertraut mit dem Filmproduzenten David Bernard gesehen.

Am Sonntag wurde Dakota zusammen mit David bei einem Ausflug in Los Angeles fotografiert. Die Fotos zeigen, wie die beiden sich während eines Spaziergangs angeregt unterhalten. Wie Daily Mail berichtet, sollen sie sich aber auch nahegekommen sein und sich bei einem Blick auf sein Handy eng aneinander gelehnt haben. In der Filmbranche ist David genau wie Dakota kein Unbekannter: Er soll der Kopf hinter der Erfolgsserie "The White Lotus" sein, die bald in eine dritte Runde gehen wird.

Während es zuletzt wohl keinen Mann in Dakotas Leben gab, steht sie ihrer jüngeren Schwester Elle (24) umso näher. Beide sind erfolgreich als Schauspielerinnen tätig. Einen Konkurrenzkampf gebe es zwischen den beiden aber nicht. 2017 verriet Elle im Bunte-Interview: "Mit ihr kann ich reden, wir unterstützen uns gegenseitig."

Getty Images Dakota Fanning bei den Golden Globe Awards 2020

Getty Images Dakota Fanning, Schauspielerin

Getty Images Elle und Dakota Fanning bei der Fashion Week in Paris im Oktober 2013

