Deshalb gibt es bei Elle und Dakota Fanning keine Rivalität

Die Schwestern Dakota (30) und Elle Fanning (26) entschieden sich für dieselbe Karriere! Als Schauspielerinnen konnten beide schon zahlreiche Erfolge verzeichnen. So war Dakota unter anderem Teil der beliebten Twilight-Saga, während Elle in Kinohits wie "Maleficent" mitspielte. Doch gibt es zwischen den Geschwistern auch Rivalität? "Wir haben eine sehr spielerische Beziehung, aber wir stehen nicht in Konkurrenz", macht Dakota nun im Interview mit E! News deutlich. Das sei auch schon immer so gewesen: "Wir haben nie miteinander konkurriert. Auch nicht, als wir aufwuchsen!"

Doch woran liegt es, dass die Schwestern trotz derselben Leidenschaft offenbar nie im Wettbewerb standen? "Natürlich, wir haben offensichtliche Ähnlichkeiten", erklärt die "Uptown Girls"-Darstellerin im Gespräch mit dem Magazin. Doch ihre generellen Interessen würden sich grundsätzlich unterscheiden: "Wir mögen komplett unterschiedliche Dinge!" Das sei ein Grund dafür, warum sich die Schwestern nie als Rivalinnen sehen. "Wir haben auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich denke, das trägt auf jeden Fall dazu bei", ist sich die 30-Jährige sicher.

Statt Konkurrenzkampf gibt es zwischen Dakota und Elle nur gegenseitige Unterstützung. "Eine Schwester zu haben, die jeden Aspekt deines Lebens versteht" sei für Dakota ein großes Geschenk. Durch die tatkräftige Unterstützung ihrer jüngeren Schwester habe die Synchronsprecherin sogar einen neuen Schritt in ihrem Leben gewagt. So kam es, dass sich Dakota aus der Komfortzone ihrer sonstigen Schauspieljobs herausbewegte und nun bald im Horrorfilm "The Watchers" zu sehen sein wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota und Elle Fanning

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Fanning bei der Premiere von "The Watched"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Dakota und Elle sich nicht als Konkurrentinnen sehen? Schön! So sollte es sein! Ich kaufe ihnen das irgendwie nicht ab... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de