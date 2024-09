Dakota Fanning erinnert mit süßem Foto an ihre Kindertage

Dakota Fanning (30) ist seit mehr als 20 Jahren im Filmgeschäft unterwegs – dabei ist die Schauspielerin gerade erst einmal 30 Jahre alt. Nun teilt die "They See You"-Darstellerin auf ihrem Instagram-Profil einen niedlichen Schnappschuss aus ihrer Kindheit. Darauf ist zu sehen, wie die Kleine in einem goldenen Kleid, einer Handtasche in Geschenk-Optik und schwarzen Riemchenschuhen wie eine echte Hollywoodgröße posiert. Das Foto kommentiert der Filmstar mit den emotionalen Worten: "'Ich bin Sam'-Premiere 2001. Ich denke immer an dieses kleine Mädchen und halte es nah bei mir."

Dakota bezieht sich mit der Bildunterschrift auf ihre Rolle der siebenjährigen Lucy Diamond in dem Film "Ich bin Sam", womit ihr 2001 der schauspielerische Durchbruch gelang. In dem gefühlvollen Drama steht das kleine Mädchen ihrem geistig zurückgebliebenen Vater Sam, gespielt von Sean Penn (64), liebevoll zur Seite. Auch die Fans zeigen sich entzückt von dem süßen Schnappschuss und schwelgen in Erinnerungen. "Dieses kleine Mädchen war stärker als viele Erwachsene", "Sie hat meine Kindheit so viel besser gemacht" oder "Mit sieben Jahren hat sie das ganze Drehbuch auswendig gelernt! Halte sie ganz nah bei dir", lauten nur einige der herzergreifenden Kommentare im Netz.

Über ihre 30 Lebensjahre schwärmte Dakota im April im People-Interview: "Ich weiß nicht, was es ist, es ist einfach eines der größten Glücksgefühle." Sie sei dankbar für das, was sie habe und genieße jeden Moment in ihrem Leben. Der Hollywoodstar habe nun eine andere Lebenseinstellung als früher und wolle es vermeiden, sich Druck zu machen. "Ich glaube, ich habe mich einfach darauf konzentriert, dankbar für das zu sein, was ich habe, anstatt ständig über das nachzudenken, was ich noch nicht habe", resümierte die Schauspielerin.

Instagram / dakotafanning Dakota Fanning bei der "Ich bin Sam"-Premiere, 2001

Getty Images Dakota Fanning im September 2024

