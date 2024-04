Nicht Suri: Ihr schickt Tom Cruise seit Jahren Geschenke!

Tom Cruise (61) hat offenbar eine feste Tradition. Wie Dakota Fanning (30) nun in einem Interview mit Harper's Bazaar ausplaudert, schickt ihr "World of Wars"-Co-Star ihr seit ihrer Zusammenarbeit im Jahr 2005 noch immer regelmäßig Geburtstagsgeschenke. Demnach habe er der Schauspielerin auch ihr erstes Handy geschenkt. "Es war ein Razr, ein Motorola Razr. Oh mein Gott, ich war so aufgeregt. Ich hatte niemanden, den ich damals anrufen oder dem ich hätte schreiben können, weißt du, ich war elf", erinnert sich Dakota an das besondere Präsent zurück und ergänzt: "Aber ich habe es geliebt, es zu besitzen. Ich habe mich so cool gefühlt."

An der niedlichen Tradition hält der Schauspieler wohl noch immer fest. Auf die Frage, ob sie noch immer in Kontakt mit dem "Top Gun"-Star stehe, antwortet Dakota: "Tom sendet mir jedes Jahr ein Geburtstagsgeschenk, das tut er seit damals." Auch zu ihrem 30. Geburtstag im Februar dieses Jahres habe Tom ihr etwas geschickt. "Zum 30. Geburtstag habe ich ein Geburtstagsgeschenk bekommen. So aufmerksam, ja, wirklich sehr nett", schwärmt sie. Worum es sich bei dem Präsent handelte, behält der Filmstar allerdings für sich.

Dass Tom Dakota regelmäßig Geschenke schickt, mag die aufmerksamen Fans des Actionhelden allerdings überraschen: Zu seiner Tochter Suri (18) soll er ein schlechtes Verhältnis haben – wie ein Insider gegenüber Daily Mirror berichtete, habe Tom sie seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Erst gestern feierte der Spross von Katie Holmes (45) seinen 18. Geburtstag. Papa Tom soll allerdings nicht dabei gewesen sein – er war zu der Zeit wohl noch mit den Dreharbeiten von Mission: Impossible 8 beschäftigt.

