Dakota Fanning ist Babyplanung wichtiger als Schauspielerei

Dakota Fanning (30) hat ihre Prioritäten. Der einstige Kinderstar sieht sich in Zukunft eher als Mutter statt als Schauspielerin. Im Interview mit Porter verrät die "Eclipse"-Darstellerin, dass die Schauspielerei ein großer Teil ihrer Identität ist, sie aber auch den Wunsch hat, ihr Leben und ihre Karriere so zu gestalten, dass sie immer die Wahl hat: "Kinder zu haben, ist für mich wahrscheinlich wichtiger als alles andere, selbst als eine Schauspielerin zu sein. Wenn mir jemand sagen würde, dass ich wählen müsste, würde ich mich für Kinder entscheiden." Sie zählt zu den Menschen, die schon immer diesen Wunsch verspürt haben.

Genau planen könne sie ihren Kinderwunsch jedoch nicht. Außerdem ist Dakota noch Single. "Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen werde, wenn diese Zeit in meinem Leben kommt und wie sehr ich dann arbeiten möchte. Aber da ich das im Moment nicht habe, versuche ich, die Abenteuer jetzt zu nutzen", erklärt die 30-Jährige. Sie versuche, sich dazu zu überwinden und für die Drehs längere Zeit an Orte zu gehen, vor denen sie Angst hat – als Mutter wird dies eines Tages schließlich nicht mehr so einfach sein.

Deswegen hat Dakota gerade wohl auch gleich mehrere Projekte am Start. Seit wenigen Tagen ist sie in der Thriller-Serie "Ripley" auf Netflix zu sehen. Im Juni erscheint außerdem "The Watchers", ein Horrorfilm, in dem sie die Hauptrolle spielt. Die "Once Upon a Time in Hollywood"-Darstellerin steht seit ihrer Kindheit im Rampenlicht. Durch ihre Rolle in "I Am Sam" gelang ihr 2001 der Durchbruch. Sie wurde sogar für einen Screen Actors Guild Award nominiert – als bis dahin jüngste Darstellerin überhaupt.

Dakota Fanning, Filmstar

Dakota Fanning, Schauspielerin

