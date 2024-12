Elle und Dakota Fanning werden bei ihren Filmen emotional

Die Schauspielerinnen Dakota (30) und Elle Fanning (26) haben enthüllt, dass sie noch immer emotional werden, wenn sie die Filme der jeweils anderen anschauen. Während eines Gesprächs auf dem Power Women Summit von TheWrap erzählte Dakota, wie es ihr das Herz berühre, ihre kleine Schwester in ihrem neuen Film "A Complete Unknown" zu sehen. In dem biografischen Film über Singer-Songwriter Bob Dylan (83) agiert sie an der Seite von Timothée Chalamet (28). "Wenn Elle in etwas mitspielt, fühle ich es intensiver", sagte Dakota.

Dakota betonte, dass sie ihre Schwester immer erkennen könne, egal wie sehr diese in einer Rolle aufgeht. "Sie kann für mich als ihre Schwester nie ganz hinter einer Figur verschwinden", erklärte die "Ripley"-Darstellerin. "Sie macht natürlich eine fantastische Arbeit, aber ich werde immer ein wenig meine kleine Schwester sehen." Auch Elle empfindet ähnlich, wenn sie Filme ihrer Schwester sieht. Besonders erinnerte sie sich an Dakotas Film "Now Is Good" von 2012, in dem sie ein an Leukämie erkranktes Mädchen spielte. "Da es meine Schwester war, hatte ich nach der Premiere eine wirklich traumatische Reaktion. Ich habe unkontrolliert geweint", erzählte Elle.

Elle betonte, wie sehr ihre Schwester sie inspiriert hat: "Ich bin Schauspielerin, weil meine Schwester vor mir angefangen hat und ich ihr zusah. Ich wollte genau das tun, was meine große Schwester gemacht hat." Die beiden Schwestern, die seit ihrer Kindheit in der Filmbranche tätig sind, zeigten während des Gesprächs ihre vertraute und lebhafte Beziehung, indem sie oft gleichzeitig sprachen und kicherten. Sie enthüllten außerdem, dass ihre Produktionsfirma Lewellen Pictures die Rechte an den Memoiren von Paris Hilton (43) erworben hat. Sie planen einen biografischen Film über die Hotelerbin – sind sich aber noch nicht sicher, wer die Hauptrolle übernehmen wird.

Kevork Djansezian/Getty Images Elle und Dakota Fanning bei Saint Laurent Show in Hollywood

Kevin Winter/Getty Images Elle und Dakota Fanning als Kinder auf einer Filmpremiere in Los Angeles

