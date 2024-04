Mit 30 Jahren: Dakota Fanning ist in ihrem Leben angekommen

Dakota Fanning (30) ist angekommen. Von Kindesbeinen an steht die Amerikanerin als Schauspielerin im Rampenlicht und wurde schon sehr früh zur Berühmtheit. Jetzt scheint es die "Ich bin Sam"-Darstellerin ruhiger angehen zu wollen. Seit ihrem 30. Geburtstag im Februar gehe es ihr großartig. "Ich weiß nicht, was es ist, es ist einfach eines der größten Glücksgefühle", schwärmte Dakota im People-Interview. "Ich bin dankbar für das, was ich habe", fügte sie hinzu und verriet, dass sie "diese Zeit in meinem Leben ausnutzt und jeden Moment davon genießt".

Die 30-Jährige habe jetzt eine andere Lebenseinstellung und wolle es vermeiden, sich Druck zu machen. "Ich glaube, ich habe mich einfach darauf konzentriert, dankbar für das zu sein, was ich habe, anstatt ständig über das nachzudenken, was ich noch nicht habe", schlussfolgerte Dakota in dem Gespräch mit dem Magazin. Die Blondine lebe im Hier und Jetzt, wie sie betonte: "Und ich habe mich wirklich nur auf die Gegenwart konzentriert und diese Zeit in meinem Leben genutzt und jeden Moment genossen, anstatt zu denken: 'Oh, wann wird das passieren, wann wird das passieren, wann wird das passieren.'"

Auch die Prioritäten des Filmstars hätten sich geändert, wie Dakota in einem anderen Interview verriet. Gegenüber Porter erklärte sie, dass es ihr größter Wunsch sei, eine eigene Familie zu gründen. "Kinder zu haben, ist für mich wahrscheinlich wichtiger als alles andere, selbst noch wichtiger, als Schauspielerin zu sein. Wenn mir jemand sagen würde, dass ich wählen müsste, würde ich mich für Kinder entscheiden", betonte Dakota.

Dakota Fanning, Filmstar

Dakota Fanning, Schauspielerin

