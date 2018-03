Bei so viel geballtem Talent müsste es eigentlich krachen, doch nicht bei den Fannings! Elle (19) ist momentan DAS heiß begehrte Jungtalent in Hollywood. Die zierliche Blondine ist in die Schauspielfußstapfen ihrer erfolgreichen vier Jahre älteren Sis Dakota (24) getreten. Fieser Konkurrenzkampf ist aber Fehlanzeige – die beiden sind ein Herz und eine Seele.

In einem Interview mit der Bunten machte sie klar, dass zwischen den Geschwistern immer noch Eintracht herrsche: "Mit ihr kann ich reden, wir unterstützen uns gegenseitig. Ich liebe sie einfach, sie ist meine Schwester." Dakota sei ihr großes Vorbild und der Grund, warum sie überhaupt mit der Schauspielerei begonnen habe. Die junge Darstellerin musste sich im Schatten eines so erfolgreichen Familienmitglieds zwar erst einmal beweisen – doch das harte Hollywood-Business habe die beiden Mädels eher enger zusammen geschweißt. Da gilt wohl, was die 19-Jährige Markenbotschafterin von L'Oreal dem Inqirer schon vor zwei Jahren erklärte: "Es gibt keinen Wettkampf zwischen uns und wird es auch nie geben."

Die süße Elle überragt ihre große Schwester übrigens um ganze 12cm. Bei ihren Modelmaßen ist es kein Wunder, dass Modelabels wie Miu Miu, Tiffany oder Marc by Marc Jakobs sie gerne für ihre Produkte ablichten. Man würde vermuten, die Fashionwelt hätte schon ihren Kleidungsstil beeinflusst, doch in diesem Bereich scheint die 19-Jährige noch ein wenig Nachholbedarf zu haben.

Kevork Djansezian/Getty Images Elle und Dakota Fanning bei Saint Laurent Show in Hollywood

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Elle und Dakota Fanning als Kinder auf einer Filmpremiere in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Dakota Fanning mit ihrer Schwester Elle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de