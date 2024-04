Megan Fox rät Single-Ladys, sich von Männern fernzuhalten!

Seit rund vier Jahren führen Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33) eine On-off-Beziehung. Laut neuesten Berichten nehmen sich die beiden aber derzeit eine Auszeit voneinander. Am vergangenen Wochenende äußerte sich die Schauspielerin auf dem Coachella-Festival nun über Männer – und auch wenn sie den Namen des Musikers nicht in den Mund nahm, lassen ihre Aussagen tief blicken. "Lernt einfach eine Fähigkeit oder such dir ein Hobby und verschwende deine Energie nicht an Jungs", riet die "Transformers"-Bekanntheit Single-Ladys im Interview mit E! News. "Alles, was sie [Männer] tun werden, ist dich auszusagen", fuhr sie fort und ergänzte: "Schau einfach nach vorne und investiere in dich selbst."

MGK selbst scheint mit seinen derzeitigen Lebensumständen nicht gerade glücklich zu sein. "Ich habe wieder mit dem Rauchen angefangen. Das Leben war in letzter Zeit seltsam", verriet der "Emo Girl"-Interpret in seiner Instagram-Story. Nichtsdestotrotz richtete er auch liebe Worte an seine Fans: "Aber ich bin dankbar, dass ich euch alle habe."

Auch Megan überraschte ihre Fans mit einer Veränderung: Die dreifache Mutter präsentierte sich vor wenigen Tagen mit einem blauen Bob im Netz. "Ich begebe mich in meine Jedi-Ära", kommentierte sie das sexy Instagram-Selfie. Auf dem Coachella-Festival zeigte sie sich dann mit einer langen blauen Mähne. "Oh mein Gott, wie kann jede Haarfarbe so toll an dir aussehen", reagierte ein Fan begeistert auf den neuen Look der Beauty.

Getty Images Machine Gun Kelly, Musiker

Instagram / meganfox Megan Fox, 2024

