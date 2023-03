Pause eingelegt: Megan Fox und MGK stoppen Hochzeitspläne

Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) nehmen sich eine Auszeit! Seit einigen Wochen kursieren Gerüchte um eine Liebeskrise zwischen der Schauspielerin und dem Musiker. Nachdem es zunächst geheißen hatte, dass Colson Baker, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, fremdgegangen sein soll, dementierte die Transformers-Darstellerin die Gerüchte später selbst. Dennoch befindet sich das Paar aktuell in einer schweren Phase. Megan und MGK haben eine Beziehungspause eingelegt und sogar ihre gemeinsamen Hochzeitspläne auf Eis gelegt!

Wie ein Insider nun gegenüber Us Weekly ausplaudert, sollen Megan und Colson aktuell tatsächlich getrennte Wege gehen und eine Pause eingelegt haben. Auch an eine Hochzeit sei deshalb gerade nicht zu denken. "Sie haben die Hochzeitsplanung auf Eis gelegt, um an ihren Problemen zu arbeiten. Ihre Beziehung ist im Moment ziemlich unbeständig. Sie sind derzeit nicht zusammen, schreiben sich aber immer noch Nachrichten", verrät die Quelle und erklärt, dass die beiden deshalb auch in naher Zukunft nirgendwo zusammen auftauchen werden.

Wie eine andere Quelle erst kürzlich gegenüber Page Six berichtete, sollen sich die beiden sogar professionelle Hilfe gesucht haben, um ihre Probleme in den Griff zu bekommen. "[Sie] sprechen täglich per Zoom mit einem Paartherapeuten. Megan ist der Meinung, dass sie der Therapie eine Chance geben müssen, bevor sie irgendwelche dauerhaften Entscheidungen treffen", verriet der Informant.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der "Taurus"-Premiere auf dem Tribeca Festival im Juni 2022

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox im November 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly

