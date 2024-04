Nach Coachella-Festival: Fans erkennen Megan Fox nicht mehr!

Superstar Megan Fox (37) zeigt sich in einem ganz neuen Look – und ist kaum wiederzuerkennen! Die Beauty, die sich vor Kurzem für den perfekten Coachella-Style 66 Zentimeter lange blaue Extensions hat einsetzen lassen, postet nach dem Festivalwochenende ein ungewohnt natürliches Spiegel-Selfie: Sie posiert nahezu ungeschminkt und nur mit schwarzem BH und karierten Shorts bekleidet. Bei ihren Fans stiftet sie damit große Verwirrung. "Ich musste erst auf den Namen schauen, weil ich nicht wusste, wer das ist", kommentiert eine Userin den Instagram-Post.

Mit der Verwunderung ist die Followerin nicht allein. "Das ist nicht Megan Fox", lautet ein anderer Kommentar, während ein weiterer Fan verblüfft schreibt: "Ich dachte, das wäre Kim Kardashian". Andere User sind ebenfalls der Meinung, dass die No-Make-up-Megan eine verblüffende Ähnlichkeit zu Reality-Star Kim Kardashian (43) aufweist. Auch wenn die Überraschung groß ist, wie anders die Schauspielerin ohne ihren üblichen geschminkten Look aussieht, in einer Sache sind sich viele Fox-Fans einig: "Sie sieht umwerfend aus!" In jüngster Vergangenheit überraschte Megan immer wieder mit verschiedenen Looks, vor allem bei ihren Haarstyles zeigte sie sich experimentierfreudig. Von kinnlang und kirschrot über rosa Barbie-Wellen bis hin zu einem eisblauen Bob.

In einem Interview mit E! News wurde Megan auf ihre momentan ständig wechselnden Looks angesprochen: Sie erklärt, es wäre das erste Mal, dass sie ihre Haare gebleicht hat und sie wisse, wie sehr sie ihnen damit schadet. Jetzt wolle sie aber mal jede Farbe ausprobieren, denn sie weiß, wenn sie wieder zurück zu ihrem Naturton geht, dann bleibe sie für immer dunkel. Ihre Haare sind aber nicht die einzige Veränderung im Leben der Transformers-Darstellerin – ob ihr neuester Frisurenwechsel vielleicht auch etwas mit der Trennung von Machine Gun Kelly (33) zu tun hat? Inzwischen bestätigte sie offiziell, dass die Verlobung zwischen ihr und dem Musiker MGK gelöst wurde.

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den Billboard Music Awards, Mai 2022

Hättet ihr Megan Fox auf dem Spiegel-Selfie erkannt? Nein, sie sieht aus wie ein anderer Mensch! Na klar erkennt man sie. Ergebnis anzeigen



