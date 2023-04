"Flughafenstirn": Bachelor-Angelina wurde krass gemobbt!

Die Schulzeit war nicht einfach für sie! Bei Der Bachelor wird es immer emotionaler – nicht nur der Rosenverteiler David Jackson baut allmählich Gefühle für die ein oder andere Lady auf. Auch die Kandidatin Angelina Utzeri scheint hin und weg von dem Halb-Amerikaner zu sein. Bei einem Gruppendate muss sie ihm in Folge sechs ihre Vergangenheit offenlegen – und gesteht dabei: Angelina wurde in ihrer Kindheit krass gemobbt!

Mithilfe eines Baumes, den sie kreativ gestalten sollte, erklärt sie, was ihr damals vorgefallen war. "Dann war ich aber auch in der Grundschule vor allem viel mit Mobbing konfrontiert", offenbart Angelina gegenüber David emotional – und führt im Einzelinterview aus: "Das klingt für viele vielleicht banal, aber zum Beispiel meine Stirn war auch immer ein krasses Thema. Flughafenstirn, Riesenstirn, Eierkopf..." Die Beauty wurde also wegen ihres Aussehens gemobbt.

"Das war schon eine nicht so leichte Zeit, vor allem weil ich damals immer gedacht habe, ich bin schuld und ich bin nicht gut genug so wie ich bin", gibt sie mit Tränen in den Augen zu. David nimmt sie daraufhin in den Arm und tröstet sie liebevoll. "Er hat mir von Anfang an so eine Sicherheit gegeben, allein durch seine Präsenz", zeigt sich Angelina dankbar für Davids Reaktion.

