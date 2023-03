Unangebracht? Bachelor David knutscht während der Rosennacht

David Jackson folgt seinem Instinkt. Der Stuttgarter ist in der diesjährigen Staffel von Der Bachelor auf der Suche nach der Frau fürs Leben. In der aktuellen Folge kommt es dann endlich zum ersten Date mit Kandidatin Rebecca. Während ihres gemeinsamen Abends können die beiden ihre Augen kaum voneinander abwenden. Doch geknutscht wurde jedoch nicht. In der Nacht der Rosen will David das ändern und überrascht Rebecca mit einem Kuss!

Im Einzelgespräch mit der Kandidatin kommt der 32-Jährige auf ihr Date zu sprechen. "Wie hast du das empfunden? Hat was gefehlt oder hat alles gepasst?", fragt der Stuttgarter. "Vielleicht hat was gefehlt... Du weißt es doch selber. [...] Ich glaube, es hat ein Kuss gefehlt", gibt Rebecca zu und wird im Laufe des Gesprächs immer nervöser. "Ich genieße es gerade richtig, wie aufgeregt du bist", merkt David an, bevor er die Brünette mit einem innigen Kuss überrascht. Doch damit nicht genug: Rebecca bekommt von ihm auch noch eine Rose übergeben.

"Ich fühle mich gerade wie eine zwölfjährige Prinzessin. Ich bin einfach glücklich und habe Glücksgefühle im Bauch und hoffe, dass da irgendwann mal Schmetterlinge draus werden", verrät sie anschließend im Einzelinterview. Und auch David ist mehr als zufrieden. "Der Kuss hat sich schön angefühlt. Vielleicht sogar schöner und intensiver als er gestern gewesen wäre", freut sich der Rosenkavalier.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

