Während Auftritt: Laura Benanti hat eine Fehlgeburt erlitten

Laura Benanti (43) muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften! Erst im Juli des vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin voller Freude verkündet, dass sie nach Tochter Ella Rose wieder Nachwuchs bekommen hat. Ihre zweite Tochter Louisa war mithilfe einer Leihmutter auf die Welt gekommen. Wie die "Supergirl"-Darstellerin jetzt öffentlich machte, war sie wieder schwanger – doch Laura hat ihr ungeborenes Kind während eines Auftritts verloren!

"Am Montag, dem 3. April, stand ich vor 2000 Menschen auf der Bühne, während ich eine Fehlgeburt hatte. Ich wusste, dass es passieren würde", teilte die 43-Jährige auf Instagram mit. Bereits in der Nacht zuvor habe die Sängerin bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Zudem erzählte Laura, dass es nicht das erste Mal sei, dass sie einen solchen Verlust erleidet. "Leider sind mir der Schmerz und die Leere, die der Verlust einer Schwangerschaft mit sich bringt, nicht fremd. Es ist ein Weg, den ich schon einmal gegangen bin, Hand in Hand mit meinem Mann", erzählt die "Go Slow"-Interpretin weiter.

Trotz der Fehlgeburt zeigt sich Laura stark. "Danke an diese kleine Seele, dass sie mich als ihr Zuhause gewählt hat, wenn auch nur für eine kurze Zeit. Patrick und ich sind so dankbar für die Familie, die wir haben, und für das Wunder unserer beiden kleinen Mädchen", betonte die gebürtige New Yorkerin in ihrem emotionalen Posting.

Getty Images Laura Benanti, Schauspielerin

Getty Images Laura Benanti und ihr Mann Patrick Brown

Instagram / laurabenanti Laura Benantis Töchter Ella Rose und Louisa Georgia

