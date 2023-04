Das ist Jane Seymours Kamera-Trick für alterloses Aussehen

Jane Seymour (72) gibt ihr Geheimnis preis! Die legendäre Schauspielerin hat mit ihrer Schönheit und Ausstrahlung schon einige ihrer Filmpartner auf der Leinwand verführt. So etwa Roger Moore (✝89) als James Bond oder auch Joe Lando in "Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft". Und obwohl die Dreharbeiten dafür lange Zeit zurückliegen – Jane glänzt immer noch vor der Kamera. Jetzt verrät sie ihren Trick dafür!

Wie die 72-Jährige gegenüber Definition Magazine ausplaudert, liege alles an der richtigen Beleuchtung: "Ich habe in so vielen Filmen mitgespielt, dass ich das Licht für mich verstehe", erzählt sie. Da die Britin selbst Künstlerin ist und gerne fotografiert, wisse sie genau zwischen gutem und schlechtem Licht für sich selbst zu unterscheiden. "Wenn das Licht von oben kommt, bekomme ich Säcke unter den Augen. Ich brauche also etwas, das direkt auf mich gerichtet ist", erklärt das ehemalige Bond-Girl.

Vor einigen Jahren verriet Jane im Gespräch mit Closer Weekly, wie sie sich körperlich fit hält: "Ich mache Pilates und Gyrotonic. Ich mache auch ein spezielles Training, das ‘The Perfect Workout’ genannt wird – was ein sehr, sehr langsames Gewichtheben ist." Dabei trainiere man nur 20 Minuten und das zweimal pro Woche.

Anzeige

Getty Images Jane Seymour auf einer Party in West Hollywood im März 2018

Anzeige

Getty Images Jane Seymour im Mai 1979

Anzeige

Getty Images Jane Seymour bei einer Pre-SAG-Awards-Party in L.A. im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de