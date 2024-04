Country Style: Diese Looks überzeugen bei CMT Music Awards

Am vergangenen Sonntag fanden die diesjährigen CMT Music Awards im Moody Center in Austin, Texas statt. Moderiert wurde die Veranstaltung von Country-Pop-Sängerin Kelsea Ballerini (30). Die "Half Of My Hometown"-Interpretin war bei dem Event bereits dreimal Co-Moderatorin. In diesem Jahr führte sie die Gäste zum ersten Mal alleine durch den Abend. Auch wenn sich bei dem Award alles um Country-Musik dreht, spielten wie üblich auch die Outfits der Prominenten eine große Rolle. Während Kelsea selbst in ihrem bodenlangen roten Kleid die Blicke auf sich zog, zeigten sich auch viele andere Stars in auffälligen Styles. Promiflash fasst für euch die coolsten Looks zusammen.

Mickey Guyton (40) war mit ihrem Hit "Nothing Compares To You" in der Kategorie "Video of the Year" nominiert. Für diesen Anlass strahlte sie in einem semi-transparenten glitzernden Kleid. Die Sängerin war aber längst nicht die einzige, die auf Glitter setzte. Auch Schauspielerin Jane Seymour (73) entschied sich für Pailletten. Passend zum Country-Motto kombinierte sie dazu auffällige Cowboystiefel. Lieber Farbe statt Cowgirl, dachte sich wohl Gayle King (69). Die Journalistin sicherte sich in einem komplett neongrünen Glitzeranzug die Aufmerksamkeit der Fotografen.

Gegensätzlich zu den auffälligen Glitzer-Looks stachen ein paar andere Promi-Damen durch schlichte Eleganz hervor: so auch Filmstar Emma Roberts. Die Schauspielerin lächelte in einem drapierten, roséfarbenen Abendkleid in die Kamera. Obwohl Emma mal in einem Interview mit People erwähnte, dass sie inzwischen verstehe, wieso Mütter immer müde seien, wirkte sie sehr entspannt. Dass die Alleinerziehende Zeit findet, Preisverleihungen wie diese zu besuchen, hat sie ihrer eigenen Mama zu verdanken. "Ich habe sehr viel Glück, dass meine Mutter mir viel hilft", verrät sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelsey Ballerini bei den CMT-Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mickey Guyton bei den CMT Awards, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Seymour bei den CMT Music Awards 2024

Getty Images Gayle King bei den CMT Music Awards 2024

Getty Images Emma Roberts bei den CMT Music Awards 2024

Getty Images GloRilla bei den CMT Music Awards 2024

Getty Images Amber Riley bei den CMT Music Awards 2024

Getty Images Lainey Wilson bei den CMT Music Awards 2024

Getty Images Trisha Yearwood bei den CMT Music Awards 2024

Getty Images Carly Pearce bei den CMT Music Awards 2024

Anzeige Anzeige

Welcher Red-Carpet-Look gefällt euch am besten? Kelsea Ballerinis Emma Roberts' Mickey Guytons Lainey Wilsons Jane Seymours Gayle Kings GloRillas Amber Rileys Trisha Yearwoods Carly Pearces Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de