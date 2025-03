Deswegen hat Jane Seymour (74) keine Lust auf Beauty-OPs

Jane Seymour (74) denkt nicht daran, ihr Aussehen durch plastische Chirurgie zu verändern – stattdessen will das einstige Bond-Girl in Ruhe altern. Im Gespräch mit People erklärt die Schauspielerin, dass sie zwar gelegentlich über Beauty-Behandlungen nachdenke, sich jedoch letztlich immer dagegen entscheide. "Da ich auch Bildhauerin bin, weiß ich, dass, wenn man eine Sache an einem Gesicht verändert und es dann aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, man eine andere Sache verändern muss, um es auszugleichen. Dann noch eine und noch eine und dann, bevor man es merkt, ist man nicht mehr man selbst", gibt sie zu bedenken. Stattdessen greift Jane zu einfacheren Methoden, um sich für Filmrollen optisch zu verändern, etwa mithilfe von Perücken oder Ponyfrisuren.

Ihre natürliche Schönheit unterstützt die 74-Jährige mit einer strikten Hautpflege- und Gesundheitsroutine. Jane setzt seit mehr als zehn Jahren auf Gesichtscremes und Co. und schwört inzwischen auch auf Nahrungsergänzungsmittel. "Die Leute dachten, ich hätte Laserbehandlungen gemacht", erinnert sie sich. Mit neuen Ergänzungen wie Vitaminen und Nährstoffen in Pulverform setzt sie nun verstärkt auf ein ganzheitliches Konzept, das auch die innere Gesundheit fördert: "Man muss von innen heraus gesund sein, damit die Haut strahlt." Nichtsdestotrotz urteile sie allerdings nicht über Freunde, die sich unters Messer legen.

Janes Kunst und ihr Wissen über die Bildhauerei haben ihre Sicht auf Schönheit geprägt. Sie hat schon früh eine Liebe zur Kunst entwickelt, die sich bis heute in ihrem Leben widerspiegelt – sei es durch Bildhauerei, Malerei oder ihre Schauspielkarriere. Seit den frühen 70ern ist sie vor allem als TV-Darstellerin nicht mehr wegzudenken. Sie war unter anderem in den beliebten Serien "Castle" und "Jane the Virgin" zu sehen. Actionfans kennen Jane auch aus dem Film "James Bond 007 – Leben und Sterben lassen" an der Seite von Roger Moore (✝89).

Getty Images Jane Seymour, Schauspielerin

Live and Let Die, United Artists Jane Seymour und Roger Moore im "James-Bond"-Film "Live and Let Die" 1973

