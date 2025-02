Schauspielerin Jane Seymour (73) schwärmt vom Älterwerden

Jane Seymour (73), bekannt aus "Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft", sprach kürzlich über die Vorteile, im Alter von über 70 Jahren in Hollywood tätig zu sein. Bei der Preisverleihung "AARP Movies for Grownups" am Wochenende in Los Angeles verriet die Schauspielerin, dass sie sich mit den Jahren immer wohler in ihrer Haut fühlt und die Rollen, die sie bekommt, immer interessanter werden. "Ich liebe die Rollen, die ich spiele – sie sind charakterstark, aber oft immer noch sexy und witzig", erklärte Jane gegenüber People. Humorvoll fügte sie hinzu, dass sie sich inzwischen sehr wohl damit fühle, "nach oben, unten und in alle Richtungen zu altern".

Jane erinnerte auch daran, wie sie bereits früh in ihrer Karriere in der Serie "East of Eden" Figuren im Alter von 13 bis 60 Jahren verkörperte – und das mit gerade einmal 30 Jahren. Diese beeindruckende Wandlungsfähigkeit prägt ihre Laufbahn bis heute. Derzeit in der Serie "Harry Wild" zu sehen, hatte sie die Ehre, bei den Awards den Preis für den besten Dokumentarfilm zu überreichen. Besonders bewegend war es für sie, "Super/Man: The Christopher Reeve Story" auszuzeichnen – eine Hommage an ihren verstorbenen "Ein tödlicher Traum"-Co-Star Christopher Reeve. Mit spürbarer Emotion würdigte sie ihn als "echten Superman" und betonte: "Ich glaube, er lehrte uns alle, dass jeder im Leben vor Herausforderungen steht – manche mehr als andere."

Abseits der Leinwand führt Jane ein erfülltes Privatleben. Die vierfache Geschiedene versteht sich nach eigenen Worten immer noch bestens mit all ihren Ex-Partnern. Sie ist Mutter von sechs erwachsenen Kindern und genießt ihre Beziehung zu dem Musiker John Zambetti. Ihre Offenheit und positive Einstellung zieht sich durch viele Bereiche ihres Lebens, wie sie in Interviews immer wieder betont. "Sei authentisch und versuche nicht, jünger zu wirken, als du bist", lautet einer ihrer Ratschläge an Frauen im Showbusiness. Mit 73 Jahren beweist die Schauspielerin, dass Alter keine Grenzen setzt – sondern etwas ist, worauf man mit Stolz blicken kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Seymour im April 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / janeseymour Jane Seymour mit ihrem neuen Freund John Zambetti

Anzeige Anzeige

Anzeige