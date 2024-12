Jane Seymour: Diesen Tipp hat sie für ihre Kolleginnen

Die 73-jährige Schauspielerin Jane Seymour (73) hat bei der "Women in Entertainment"-Gala am Mittwoch inspirierende Ratschläge für weibliche Schauspielerinnen gegeben. Mit mehr als sechs Jahrzehnten Erfahrung in der Unterhaltungsindustrie betonte sie die Bedeutung von Authentizität und Ausdauer. "Gebt nicht auf und seid authentisch", sagte sie. "Tut nicht so, als wärt ihr 20, wenn ihr 70 seid. Seid 70." Dabei erzählte sie, dass sie trotz ihres Alters nun wieder eine eigene Serie habe und damit ein Beispiel dafür sei, dass Erfolg in jedem Alter möglich ist.

Jane, die seit ihrem 13. Lebensjahr im Showbusiness zu Hause ist, reflektierte über die bemerkenswerten Fortschritte, die Frauen in der Unterhaltungsbranche gemacht haben. "Es ist einfach wundervoll, wie Frauen heute ihre eigenen Geschichten erzählen können – und damit auch Geschichten, die früher oft nicht erzählt wurden", schwärmte sie. Besonders begeistert zeigte sich die Schauspielerin über den Erfolg ihrer jüngeren Kolleginnen und hob dabei insbesondere Selena Gomez (32) hervor. "Ich habe gestern ihren Film gesehen und war wirklich beeindruckt", erzählte Jane. "Es gibt so viele talentierte junge Schauspielerinnen, und Selena wird aus gutem Grund heute geehrt." Selena erhielt bei der Veranstaltung den "Equity in Entertainment"-Award und nutzte ihre Dankesrede, um die Bedeutung von Respekt und Gleichberechtigung in der Branche hervorzuheben.

Auch in ihrem persönlichen Leben läuft es für Jane Seymour hervorragend. Sie blickt voller Vorfreude auf die bevorstehende Hochzeit ihres Sohnes und genießt die wertvollen Momente mit ihren Kindern, Enkeln und der gesamten Familie. Die Schauspielerin unterstreicht immer wieder, wie sehr ihr diese gemeinsamen Zeiten Freude bereiten. Auch beruflich bleibt sie voll engagiert und plant, bereits im Januar in England einen neuen Film zu drehen. "Ich genieße mein Leben in vollen Zügen", so ihr abschließender Kommentar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Seymour, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Seymour bei den CMT Music Awards 2024

Anzeige Anzeige