Jane Seymour ist super in Form: Das ist ihr Fitnessgeheimnis

Jane Seymour (74) bezaubert ihre Fans erneut mit ihrer jugendlichen Ausstrahlung und Fitness. In einem Instagram-Video zeigt sich die TV-Ikone tanzend in ihrem malerischen Garten in Malibu. Gekleidet in einen leuchtend blauen Badeanzug mit tiefem Ausschnitt führt sie anmutige Ballettbewegungen vor und bleibt dabei barfuß auf dem Gras. "Ballett hat mich nicht nur auf meinen Zehenspitzen, sondern auch im Leben gelehrt, Balance zu finden", schrieb Jane unter den Clip. Ihre Follower überschlugen sich in den Kommentaren, bezeichneten sie als "zeitlos" und einen "Inbegriff von Schönheit".

Die frühere "Dr. Quinn"-Darstellerin, die das Älterwerden sichtlich zelebriert, gewährte kürzlich außerdem spannende Einblicke in ihre Fitness- und Ernährungsgewohnheiten. In einem Interview mit der Daily Mail verriet Jane, dass sie keinen strikten Diäten folge, sondern vielmehr Wert auf gesunde Lebensmittel lege. "Ich liebe die mediterrane Küche – Fisch, Oliven, Tomaten, das funktioniert für mich wunderbar", erzählte sie. Ihr Tag beginne meist mit Kaffee und einem gekochten Ei für die nötige Energie. Erst zum Mittag gönne sie sich eine größere Mahlzeit, die sie oft mit frischen Zutaten aus ihrem eigenen Garten zubereite. Um fit zu bleiben, kombiniere sie Pilates, leichtes Gewichtheben und regelmäßige Bewegung.

Privat ist Jane glücklich liiert mit dem Musiker John Zambetti. Mit ihrem "offenen Herzen", wie sie es nennt, genießt sie das Leben und sieht die Zeit jenseits der 50 als neuen Lebensabschnitt, der voller Chancen steckt. Abseits der Kameras ist die frühere Bond-Darstellerin auch eine talentierte Künstlerin: Sie malt, entwirft Schmuck und ist ebenso unternehmerisch tätig. Zuletzt betrat sie sogar erstmals den Laufsteg auf der New York Fashion Week – ein Moment, der für sie eine ganz neue Erfahrung darstellte. "Es war eine ganz neue Erfahrung für mich, aber es hat wirklich viel Spaß gemacht", betonte Jane in einem Interview mit der Daily Mail.

Getty Images Jane Seymour im April 2023

Getty Images Jane Seymour bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai 2015

