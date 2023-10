Neuer Lebenspartner: Jane Seymour ist glücklicher denn je!

Jane Seymour (72) ist wieder neu vergeben! Die Schauspielerin war in ihrem Leben bereits viermal verheiratet gewesen. In den vergangenen neun Jahren ging sie mit David Green durchs Leben – geheiratet haben die beiden aber nie. Noch im April waren die zwei ein Paar, aber jetzt hat die James Bond-Darstellerin jemand Neues an ihrer Seite: Jane zeigt im Netz ihren neuen Freund und verkündet damit auch das Beziehungs-Aus mit David!

Auf Instagram teilt die 72-Jährige jetzt zwei niedliche Bilder mit dem neuen Mann: Dabei handelt es sich um den Singer-Songwriter John Zambetti. Auf den Bildern strahlen die beiden um die Wette und sind dabei total elegant gekleidet. Der Musiker drückt Jane liebevoll einen Kuss auf die Wange. "Ich war nie glücklicher als jetzt", schreibt die Britin dazu.

Ihre Fans freuen sich unter dem Post für ihr neues Liebesglück. Ein User will aber auch wissen, wo ihr Ex David abgeblieben ist – schließlich waren sie ein knappes Jahrzehnt zusammen und bis vor wenigen Monaten noch glücklich. "Wir haben beschlossen, dass wir lieber Freunde sind", stellt Jane in der Kommentarspalte klar.

Getty Images Jane Seymour im April 2023

Instagram / janeseymour Jane Seymour und ihr neuer Freund John Zambetti

Getty Images Jane Seymour und David Green im Juni 2017

