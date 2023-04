Laut Insider: Romeo Beckham und Mia suchen Wohnung in London

Wagen sie den nächsten Schritt? Romeo Beckham (20) und seine Freundin Mia Regan haben sich in den vergangenen Monaten wieder zusammengerauft. Der Sohn von Ex-Profi-Kicker David Beckham (47) und das Model hatten sich eigentlich im Juli 2022 getrennt. Doch seit mehreren Monaten sind sie wieder ein Paar – es scheint ganz rund zu laufen. Laut einem Insider wird es auch immer ernster: Suchen Romeo und Mia nun eine eigene Wohnung in London?

Wie The Sun berichtet, sollen die Turteltauben sich nach einer gemeinsamen Bleibe umschauen. So heißt es, dass Romeo und Mia sich wohl vorstellen können, etwas im Nordwesten Londons zu mieten. Der 20-Jährige habe angeblich nicht vor, eine Menge Geld für die Miete auszugeben. In der besagten Gegend fangen die monatlichen Mietpreise bei rund 1.300 Euro an. Im Vergleich zu der millionenschweren Villa seiner Eltern David und Victoria Beckham (48) ist der Betrag human.

Jedoch soll eine Quelle, die Romeo nahesteht, bereits dementiert haben, dass der Kicker wirklich eine Wohnung sucht – auch wenn er sich tatsächlich einige Immobilien mit seinen Freunden angesehen haben soll.

Getty Images Romeo Beckham bei den British Fashion Awards 2022

Instagram / mimimoocher Romeo Beckham und Mia Regan im Januar 2023

Getty Images Romeo Beckham im Januar 2023

