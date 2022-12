Süß! Romeo Beckham macht Schneeballschlacht mit Mia Regan

Was sich neckt, das liebt sich! Romeo Beckham (20) und Mia Regan hatten sich im Sommer überraschend getrennt. Der Grund soll die räumliche Distanz zwischen den beiden gewesen sein. Doch inzwischen haben der Fußballer und das Model wieder zueinandergefunden – und wirken glücklich wie eh und je. Das beweist nun auch diese süße Aktion: Romeo und Mia veranstalteten eine kleine Schneeballschlacht!

Via Instagram teilte der Sohn von David (47) und Victoria Beckham (48) jetzt diesen zauberhaften Moment: Als Romeo und Mia am Wochenende im verschneiten London unterwegs waren, starteten sie spontan eine Schneeballschlacht! Nachdem der 20-Jährige seiner Liebsten mit einer ordentlichen Portion das Gesicht eingeseift hatte, rächte die sich direkt mit einem Schneeball in sein Gesicht. Ihrem Grinsen und Kichern nach zu urteilen, hatten die zwei eine Menge Spaß.

Offenbar geht es zwischen den beiden heiß her: Erst vor ein paar Tagen wurden Romeo und Mia zusammen beim Dessous-Shopping gesichtet! Ganz verliebt stöberten die zwei gemeinsam nach hübscher Unterwäsche – wohl für die Laufstegschönheit.

Instagram / romeobeckham Mia Regan und Romeo Beckham

Instagram / romeobeckham Mia Regan und Romeo Beckham

Action Press / Backgrid Collage: Romeo Beckham und Mia Regan

