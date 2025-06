Damit könnte Brooklyn Beckham Familienzoff verschärft haben

Brooklyn Peltz-Beckham (26) könnte inmitten seiner Familienfehde erneut für Unmut gesorgt haben. Der älteste Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) blieb dem 50. Geburtstag seines Vaters im vergangenen Monat fern – nahm am Wochenende jedoch an einer glamourösen Feier seines Schwagers Will Peltz in Hollywood teil. Wie Mirror berichtet, zählte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicola Peltz (30) zu den Gästen der Geburtstagsfeier im The Rox, wo der Promispross lässig mit schwarzem Hemd und Jeans auftrat. Dabei vermied er es, groß aufzufallen, und bedeckte teils sein Gesicht.

Ursache für die Spannungen soll ein Vorfall sein, der bis zu Brooklyns Hochzeit mit Nicola vor drei Jahren zurückreicht. Angeblich gab es Streitigkeiten rund um das Brautkleid der 30-Jährigen, die erste Wellen der Entfremdung zwischen der Familie schlugen. Seitdem soll der Kontakt des Paares zu den restlichen Beckhams minimal sein. Insider berichten, dass insbesondere David mit dem Verhalten seines Sohnes unzufrieden sei, während sich Victoria von der Beziehung zu ihrem ältesten Kind abgekoppelt fühlt.

Ob sich die Beckhams wieder versöhnen können, bleibt abzuwarten. Brooklyns jüngerer Bruder Cruz (20) schien zuletzt jedoch einen Appell an seine Familie zu richten: Er veröffentlichte eine Botschaft auf Instagram, die den Eindruck erweckte, als wolle er, dass die Streitigkeiten geklärt werden. "Es braucht 43 Muskeln, um die Stirn zu runzeln, und 17, um zu lächeln. Sei freundlich und sag die Wahrheit", lautete seine Botschaft.

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2025

