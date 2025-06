Nach Flirt mit Romeo Beckham: Caro Daur sucht Assistenten

Caro Daur (30) sorgt derzeit für Gesprächsstoff. Neben ihrem öffentlichen Auftritt mit Romeo Beckham (22) in Paris überrascht die Influencerin nun mit einer beruflichen Ankündigung. Über ihre Instagram-Story gab sie bekannt, dass sie eine persönliche Assistenz sucht – und dabei gezielt nach einem Kandidaten Ausschau hält, der sowohl Englisch als auch Deutsch spricht. Sitz der neuen Position wird Hamburg sein, mit Aufgaben wie der Organisation von Reisen und der Pflege von Social-Media-Kanälen. Mit ihrer Suche zeigt Caro, dass sie neben ihrem Lifestyle auch an ihrer beruflichen Organisation arbeitet.

Die Begegnung mit Romeo in Paris hat dabei zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Influencerin gelenkt. Der 22-jährige Fußballer hat sich erst kürzlich von seiner langjährigen Freundin Kim Turnbull getrennt und wurde zusammen mit Caro und gemeinsamen Freunden bei einem Dinner gesichtet. Beide hatten zuvor das Halbfinale der French Open besucht und fanden sich später am Abend mit weiteren Bekannten im angesagten Julia-Nachtclub wieder. Obwohl sie den Abend in einer Gruppe verbrachten, wird spekuliert, ob das charmante Lächeln und die eleganten Outfits der beiden auf mehr als nur Freundschaft hindeuten könnten. Ein Insider betont dennoch gegenüber MailOnline, dass es sich nur um ein lockeres Treffen gehandelt habe: "Es war ein zwangloses Abendessen in geselliger Runde."

Caro ist längst kein unbeschriebenes Blatt in der Modewelt. Sie begann ihre Karriere als Fashion-Bloggerin und entwickelte sich zur international erfolgreichen Influencerin. Mit mehreren Millionen Followern auf Instagram und TikTok ist sie eine feste Größe in der Branche. Auch Victoria Beckham (51) scheint von Caro angetan zu sein. Denn: Die Designerin repostete einst ein Bild von ihr in einem ihrer Designs – zudem war Caro regelmäßig bei den Fashionshows von Victoria zu Gast.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Kim Turnbull im Januar 2025

Action Press Caro Daur in Los Angeles

