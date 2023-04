Platz für Harry? Diese Royals sind bei Krönung auf Balkon

Wird Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) diese besondere Ehre zuteil? In den vergangenen Jahren litt das Verhältnis zwischen dem Ehepaar und der britischen Königsfamilie sehr. Nachdem der Rotschopf und die ehemalige Suits-Darstellerin ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten, schossen sie in ihrer eigenen Doku, aber auch in einem Interview mit Oprah Winfrey (69) heftig gegen die Royal-Family. Im Mai wird nun König Charles III. (74), der Vater des 38-Jährigen, offiziell gekrönt. Dürfen Harry und Meghan trotz der royalen Dramen neben dem Monarchen auf den Balkon des Buckingham Palace stehen und winken? Das erfahrt ihr im Promiflash-Video!

