Drama vermeiden: König Charles wollte kein Treffen mit Harry

König Charles (74) will seinen Sohn ganz bewusst nicht treffen. Prinz Harry (38) verließ seine Wahlheimat USA aktuell wegen eines Gerichtsprozesses in Großbritannien. Zunächst hieß es, dass der Monarch schlicht zu beschäftigt für ein Treffen mit seinem jüngeren Sohn sei. Vor wenigen Tagen reiste er außerdem für drei Tage nach Deutschland. Doch ein Aufeinandertreffen schien er ganz bewusst zu vermeiden: Charles soll wohl so kurz vor der Krönung kein Drama wollen.

Die Royal-Expertin Kinsey Schofield erklärt gegenüber Fox Digital, dass der volle Terminkalender von Charles nicht der einzige Grund sei, warum er sich nicht mit Harry traf. "Er will kein Drama vor der Krönung und er hält Harrys Beschwerden eindeutig für unbedeutend", meint die Journalistin. Allerdings werde der Kalender des Königs Monate im Voraus geplant, weshalb er wohl durchaus Zeit gehabt habe: "Die Vorstellung, dass der König Zeit freihat und sich nicht mit seinem Sohn beschäftigt, sagt mir, dass Charles seinem Sohn nicht vertraut."

Nach wie vor ist offiziell unklar, ob Harry und Meghan (41) zur Krönung überhaupt kommen werden. Deshalb habe der Palast jetzt sogar mehrere Pläne gemacht. Es heißt aber, dass das Ehepaar grundsätzlich bei der Feier willkommen sei. Kinsey ist jedoch sicher, dass es unangenehm werden wird: "Wenn Harry und Meghan der Krönung beiwohnen, sollten sie ihre Parkas mitbringen, denn es wird frostig werden."

Getty Images König Charles, 2023

Getty Images Prinz Harry in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan 2019

