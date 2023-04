Yeliz-Trennung bestätigt: Jannik Kontalis gibt Statement ab!

Jannik Kontalis bezieht endlich Stellung! Der Hottie und Yeliz Koc (29) lernten sich bei Make Love, Fake Love kennen – und verließen die Show gemeinsam als Paar. Aber bereits in den vergangenen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass bei den beiden TV-Star eine Liebeskrise herrscht. Yeliz äußerte sich schließlich und unterstellte ihm, sie betrogen zu haben. Nun gibt auch Jannik ein Statement zu den Vorwürfen ab – und bestätigt zeitgleich die Trennung!

"Es werden hier Gerüchte veröffentlicht, ohne vorher mit mir drüber zu reden. Sie weiß nicht mal, ob das stimmt und will mir direkt ohne zu zögern schaden!", beschuldigt er die Influencerin in seiner Instagram-Story. Yeliz habe die Beziehung gestern um 18:03 Uhr beendet, alle Bilder gelöscht und sei ihm entfolgt. "Ich werde heute nicht viel zu dem Thema sagen, weil mir das mittlerweile alles zu dumm ist", erklärt Jannik weiter, stellt aber klar: "Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille!"

Yeliz teilte Nachrichten von Fans aus denen hervorgeht, dass der Hottie sie angeblich betrogen hat. "Mehr sage ich dazu nicht", stellte die Beauty klar. Eine weitere Followerin schrieb Yeliz offenbar, dass Jannik angeblich bereits im August ziemlich flirty unterwegs war. "Nach dem Finale war er zwei, drei Tage auf Ibiza. Also war er von Anfang an schon so und alles nur fake", betonte Yeliz weiter.

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Juli 2021

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis im September 2022

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de