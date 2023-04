Yeliz Koc bestätigt Liebeskrise: Hat Jannik sie betrogen?

War es etwa doch nicht die große Liebe? Yeliz Koc (29) verliebte sich bei Make Love, Fake Love in Jannik Kontalis und die beiden verließen die Show als Paar. Doch bereits in den vergangenen Tagen wiesen einige Indizien darauf hin, dass es zwischen den beiden kriselt – Yeliz ist Jannik im Netz entfolgt! Auch die ganzen süßen Pärchenbilder der beiden hat Yeliz aus dem Netz genommen. Hat Jannik die Beauty etwa sogar betrogen?

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin nun nämlich einige Nachrichten, die sie offenbar von Fans zugeschickt bekommen hat: Aus der ersten geht hervor, dass Jannik seine Yeliz angeblich in der vergangenen Nacht betrogen haben soll. "Mehr sage ich dazu nicht", stellt Yeliz klar. Aber damit nicht genug: Eine weitere Followerin schrieb Yeliz offenbar, dass Jannik angeblich bereits im August ziemlich flirty unterwegs war. "Nach dem Finale war er zwei, drei Tage auf Ibiza. Also war er von Anfang an schon so und alles nur fake", erklärt Yeliz weiter.

In den vergangenen Monaten und Wochen zeigte die Mutter einer Tochter ihren Freund bereits ziemlich selten, was die Fans bereits wunderte. Doch Yeliz hatte eine einleuchtende Erklärung: Sie möchte einfach nicht alles aus ihrem Privatleben teilen: "Kommt nichts, wird diskutiert und geurteilt. Kommt immer was, wird diskutiert und geurteilt."

TikTok / jannikktls Yeliz Koc und Jannik Kontalis im März 2023

Instagram / jannikkontalis Yeliz Koc mit Jannik Kontalis, 2023

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis im September 2022

