Mick Mars verklagt Mötley Crüe: Er wurde aus Band gedrängt!

Mick Mars (71) erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Bandkollegen. Seit 1980 ist der Gitarrist bereits Teil der weltweit bekannten Rockband Mötley Crüe. Gemeinsam mit seinen Bandkollegen fuhr der Musiker seither so manchen Erfolg ein. Doch im Oktober des vergangenen Jahres dann die traurige Nachricht für seine Fans: Er verlässt die Band aus gesundheitlichen Gründen. Doch nun die überraschende Wende: Mick verklagt die Band und behauptet, seine Kollegen hätten ihn rausgedrängt!

Aus den Gerichtsdokumenten, die New York Times vorliegen, gehe hervor, dass Tommy Lee (60), Nikki Sixx sowie Vince Neil (62) sich zusammengefunden hatten, um den Rauswurf des 71-Jährigen zu beschließen. Micks Anwalt äußert gegenüber dem Medium: "Es ist mehr als traurig, dass eine Band nach 41 gemeinsamen Jahren versucht, ein Mitglied rauszuschmeißen, das nicht mehr auf Tour gehen kann, weil es eine beeinträchtigende Krankheit hat." In seiner Klage behauptet der Musiker, man habe ihn zum Ausstieg genötigt, indem man ihm vorwarf, er würde sich auf der Bühne verspielen und sei ein schlechter Gitarrist.

Der Rechtsbeistand von Mötley Crüe äußerte sich bereits zu den Vorwürfen. So wurde in einem Statement gegenüber New York Times mitgeteilt, dass alle Bandmitglieder vor 15 Jahren zugestimmt hätten, auf die Einnahmen aus Auftritten zu verzichten, sollten sie zurücktreten.

Getty Images Mick Mars, Musiker

Getty Images Mötley Crüe, 2015

Getty Images Mick Mars im August 2011

