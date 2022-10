Gesundheitsprobleme: Mick Mars (71) verlässt Mötley Crüe!

Mick Mars (71) kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken! Der US-amerikanische Musiker wurde als Mitglied der Metal-Band Mötley Crüe weltberühmt: Der Gitarrist ist seit der Gründung im Jahr 1980 ein Teil der Rocker-Truppe. Allerdings erkrankte er schon im Jugendalter an Morbus Bechterew – einer Erkrankung, die Knochen und Gelenke versteifen lässt. Diese Krankheit macht ihm immer mehr zu schaffen. Mick geht jetzt aufgrund gesundheitlicher Probleme mit 71 Jahren in Bühnen-Rente.

Das verkündete die Band Mötley Crüe jetzt in einem Statement, das unter anderem The Sun vorliegt. "Obwohl Veränderungen nie einfach sind, akzeptieren wir Micks Entscheidung, sich aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme aus der Band zurückzuziehen", gab die Gruppe bekannt und fügte hinzu: "Wir haben Mick jahrzehntelang dabei beobachtet, wie er mit seiner Morbus-Bechterew-Krankheit umgegangen ist, und er hat es immer mit viel Mut und Anmut geschafft."

Aber wer wird Mick fortan ersetzen? Immerhin gehen die Jungs von Mötley Crüe 2023 weiter auf Tour. "Zweifelsohne braucht es einen absolut herausragenden Musiker, um in Micks Fußstapfen zu treten, daher sind wir dankbar, dass unser guter Freund John 5 zugestimmt hat, an Bord zu kommen und uns in die Zukunft zu begleiten", erklärte die Band.

Anzeige

Getty Images Die Band Mötley Crüe

Anzeige

Getty Images Mick Mars, Gitarrist der Metal-Band Mötley Crüe

Anzeige

Getty Images Mötley Crüe im März 2019 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de