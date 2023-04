Mit 27 Jahren: Telenovela-Star Julián Figueroa ist gestorben

Trauige Nachrichten aus Mexiko. Julián Figueroa wurde als Sohn des Sängers und mexikanischen Volkshelden Joan Sebastian (✝64) und der gefeierten Schauspielerin Maribel Guardia geboren. Schon früh trat er in die großen Fußstapfen seiner berühmten Eltern: Er brachte nicht nur zahlreiche eigene Songs heraus, sondern spielte auch in vielen Telenovelas mit. Unter anderem verkörperte er seinen Vater in jungen Jahren. Nun ist Julián mit nur 27 Jahren verstorben.

Das bestätigt sein Künstlerverband auf Twitter. "Die Nationale Vereinigung der Darsteller teilt den Tod ihres Mitglieds Julián Figueroa mit. Er war Schauspieler und Sänger, hat verschiedene Alben wie 'Julián Figueroa y su banda' veröffentlicht. Seiner Familie und seinen Freunden gilt unser aufrichtiges Beileid", lautet die Nachricht. Julián wurde tot in seinem Haus in Mexiko-Stadt aufgefunden. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Einen Tag vor seinem Tod veröffentlichte Julián auf Instagram noch einen rührenden Post, in dem er sich an seinen verstorbenen Vater erinnert, der an diesem Tag 72 Jahre alt geworden wäre. "Wie langsam sind 8 Jahre vergangen, seit dem Tag deines Ablebens schmeckt die Zeit immer bitterer. Und die Leute sagen, dass die Zeit alle Wunden heilt, aber das ist eine gemeine Lüge, die jeden Tag mehr und mehr schmerzt", schrieb er dazu. Er wolle seinem Vater einfach nur nah sein.

Anzeige

Instagram / julian_f.f Julián Figueroa, mexikanischer Telenovela-Star

Anzeige

Instagram / julian_f.f Julián Figueroa im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / julian_f.f Julián Figueroa und sein Vater

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de