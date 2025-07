Nick Hogan trauert: Rührender Abschied von Papa Hulk (†71)

Nick Hogan (35), der Sohn der Wrestling-Legende Hulk Hogan (✝71), hat sich mit einem emotionalen Instagram-Post von seinem Vater verabschiedet. Hulk, der am 24. Juli in Clearwater, Florida, verstarb, galt für Nick als Held und engster Vertrauter. In einer Ansammlung von Fotos mit seinem Vater erinnert sich Nick an gemeinsame Momente, sowohl in seiner Kindheit als auch in jüngerer Zeit, nachdem er wieder zurück nach Florida gezogen war, um in der Nähe seines Vaters zu leben. "Er war mein Mentor, mein bester Freund und der großartigste Vater, den man sich wünschen kann", schrieb er unter anderem.

Nick sprach in seinem Beitrag auch darüber, wie sehr ihn die Anteilnahme von Freunden, Familie und Fans berührt hat. Viele hätten ihm Geschichten über die Begegnungen mit seinem Vater erzählt, was ihm Trost in dieser schweren Zeit gespendet habe. Mit den Worten: "Ich werde die Lektionen und Ratschläge meines Vaters immer in Ehren halten und versuchen, ein Leben zu führen, das ihn stolz machen würde", drückte Nick seine Dankbarkeit und Verehrung aus. Sein Post spiegelt die intensive Verbindung wider, die er und sein Vater über all die Jahre gepflegt hatten. Nur wenige Wochen vor Hulks Tod hatten die beiden noch gemeinsam den Vatertag gefeiert.

Familie Hogan stand nicht immer für Harmonie: Spannungen, insbesondere zwischen Hulk und seiner Tochter Brooke Hogan (37), kamen mit der Zeit ans Licht. Brooke hatte wiederholt von belastenden Erlebnissen in ihrer Kindheit berichtet und zuletzt betont, sich bewusst von beiden Elternteilen distanziert zu haben. Hulk hinterlässt neben seinen Kindern auch eine vielfältige Erfolgsbilanz als Wrestling-Idol und TV-Persönlichkeit. Rettungskräfte hatten ihn an seinem letzten Morgen nach einem Herzstillstand ins Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb. Sein Tod markiert das Ende einer Ära, die Millionen Fans weltweit bewegte.

Instagram / nickhogan Hulk Hogan und Nick Hogan in einem Privatjet

Instagram / nickhogan Hulk Hogan mit seinem damals noch jungen Sohn Nick

