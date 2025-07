Ed Sheeran muss seine Töchter vor verrückten Fans schützen

Ed Sheeran (34) hat in einem Interview mit dem australischen Format "60 Minutes" erschreckende Details über die Gefahren enthüllt, denen seine Familie ausgesetzt ist. Der Sänger und seine Frau Cherry Seaborn (33) sind Eltern von zwei kleinen Töchtern, Lyra und Jupiter. In dem Interview sprach Ed offen über Drohungen durch fanatische Anhänger, die sogar so weit gingen, Entführungen anzudrohen. Es habe bereits versuchte Einbrüche gegeben, zudem hinterlasse man Gegenstände auf seinem Auto. "Es ist viel schlimmer als Fans, die nur Autogramme oder Selfies wollen", erklärte der Musiker.

Um diese Bedrohungen einzudämmen, hat Ed umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die laut seiner Aussage wohl ein Leben lang bestehen müssen. Er sei strikt dagegen, dass Fans Fotos der Kinder machen, und habe deswegen bereits hitzige Diskussionen geführt. "Ich habe kein Problem, selbst Bilder zu machen, aber bei einer Vierjährigen oder Dreijährigen ist das einfach seltsam", betonte der Weltstar, der sich selbst keine Super-Bowl-Show zutrauen würde. Trotz des Ruhmes wünscht sich Ed ein normaleres Leben für seine Familie, auch wenn er akzeptiert, dass Ruhm sowohl positive als auch negative Seiten mit sich bringt.

Ed und Cherry sind seit 2019 verheiratet, ihre Liebesgeschichte reicht jedoch bis in ihre Jugendjahre zurück, als sie im selben Ort in Suffolk aufwuchsen. Nach Jahren der Trennung fanden sie 2014 wieder zueinander. Abseits des Familienlebens steht Ed erneut im Rampenlicht: Anfang nächsten Jahres startet er seine "Loop Tour" in Australien und Neuseeland und präsentiert unter anderem Songs aus seinem Album "Play". Die Tour umfasst mehrere Auftritte in Großstädten wie Sydney und Melbourne und wird am 5. März in Adelaide ihren Abschluss finden. Für die Fans Down Under ein Highlight, für Ed vermutlich mit noch strengeren Sicherheitsmaßnahmen ein Balanceakt zwischen Auftritt und Schutz seiner Lieben.

Getty Images Ed Sheeran im Mai 2024

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn im April 2018

Getty Images Ed Sheeran, Popsänger